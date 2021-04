In Geleen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een plofkraak plaatsgevonden bij winkelcentrum Zuidhof. Dat meldt de Limburgse politie.

De politie is in de omgeving op zoek naar verdachten. Zo zouden na twee harde knallen verdachten zijn weggereden op een scooter en in een auto.

Agenten verrichten onderzoek en hebben de locatie van de plofkraak afgezet. De Teamleider Explosieven Veiligheid is ingeschakeld.