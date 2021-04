‘Poliklinieken voor mensen met langdurige klachten na corona’

Er moeten speciale poliklinieken komen voor mensen die langdurige klachten overhouden aan een coronabesmetting. Daarvoor pleit IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers in zijn BNR-podcast Vraag het Gommers.

“Politici moeten er rekening mee gaan houden dat er grote groepen mensen zijn die langdurig klachten houden na Covid. En dat is niet alleen bij mensen die op de intensive care hebben gelegen, maar ook bij jonge mensen met milde klachten of zelfs lichte klachten. Dat wordt ‘long Covid’ genoemd in het Engels. De grootste klacht is vermoeidheid.” Ook hartkloppingen en spierpijn komen voor, aldus Gommers.

“Ik denk dat er poli’s of huisartsen speciaal moeten komen voor die lange covidklachten. Het komt voor bij één op de tien covidpatiënten. Het zou kunnen zijn dat je langer dan twaalf weken na Covid nog klachten hebt.”

“Er kan een hele grote vraag ontstaan als straks iedereen gevaccineerd is en Covid tot een minimum beperkt is. Dan zul je nog heel veel mensen hebben die langdurig klachten hebben die toch een behandeling of begeleiding moeten hebben.” Gommers zegt te verwachten dat longartsen en huisartsen dat zullen gaan oppakken.