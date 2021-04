ProRail past extra goederentreinen in voor vracht uit Suezkanaal

ProRail maakt ruimte voor extra goederentreinen om de vracht te vervoeren van vertraagde schepen die vanuit het Suezkanaal in Rotterdam aanmeren. “Er is een grote bulk ontstaan van extra goederen die vervoerd moeten worden. Dat lukt niet allemaal over de vaart, dus kijken we of dat over het spoor kan”, zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder tegen het ANP.

Zes dagen werd het Suezkanaal geblokkeerd door het vrachtschip Ever Given, dat overdwars op de waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee lag. Van de honderden schepen die daardoor vertraging opliepen, hebben er ongeveer zestig de haven van Rotterdam als eindbestemming. De Logistieke Alliantie waar ProRail deel van uitmaakt, zet zich in om de verwachte toestroom van containers vanaf Rotterdam verder te vervoeren over het water, de weg, ondergrondse buizen of het spoor. ProRail verwacht “een paar treinen per dag extra als gevolg van de blokkade in het Suezkanaal”. “En dat voor een paar weken”, zegt Joep de Hart, programmamanager Capaciteitsverdeling op de site van de spoorwegbeheerder.

“De aanvragen zijn nog niet binnen, maar we zijn goed voorbereid. We hebben inzichtelijk op welke treinpaden we nog treinen kwijt kunnen”, zegt De Hart. “Het is een puzzel, maar die extra treinen krijgen we wel weg.” De extra belasting van het spoor heeft geen gevolgen voor personenvervoer. “Het reizigersvervoer gaat gewoon door volgens dienstregeling”, aldus de woordvoerder.

ProRail is blij met de extra inzet van goederentreinen. Het past volgens de woordvoerder in het plan van Nederland “het spoor meer te benutten uit oogpunt van duurzaamheid, veiligheid en mobiliteit, om zo files op weg te voorkomen”. Het aandeel goederenvervoer op het spoor is nu 5 tot 6 procent, aldus de woordvoerder. De overheid wil dat percentage verhogen en stimuleert goederenvervoer via spoor met subsidies.