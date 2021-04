Publiek welkom bij uitreiking 3FM Awards

De uitreiking van de 3FM Awards wordt gebruikt voor een nieuw Fieldlab-proefevenement met publiek. Volgende week donderdag zijn in totaal duizend mensen welkom in TivoliVredenburg in Utrecht, heeft NPO 3FM dinsdag bekendgemaakt. De kaartverkoop start woensdag.

“Ik ben heel blij dat we met 3FM een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek dat Fieldlab doet met diverse evenementen”, reageert zendermanager Sharid Alles. Zij juicht alle initiatieven die ervoor zorgen dat evenementen weer mogelijk zijn en de poppodia te openen van harte toe en wil daar ook aan bijdragen. “Daarom is 3FM in gesprek gegaan met Fieldlab en zijn we blij dat de awardshow het volgende Fieldlab-pilotevenement wordt.”

De awardshow stond al in het teken van “licht aan het einde van de tunnel”, gaat Alles verder. “Dat we na dit zware jaar de Nederlandse popmuziek kunnen vieren met ons geliefde publiek erbij, dat voelt fantastisch en maakt ons trots.”

Net als bij eerdere Fieldlab-proefevenementen moeten bezoekers eerst negatief testen op het coronavirus voordat ze naar binnen mogen. Tijdens de show treden Son Mieux en The Vices op. Andere optredens van Chef’Special met het Metropole Orkest, Krezip, Nana Adjoa en Froukje zijn al eerder opgenomen en worden op schermen getoond.