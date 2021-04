Rijksmuseum krijgt unieke verzameling Chinese zegels

Het Amsterdamse Rijksmuseum heeft een unieke verzameling Chinese zegels en zegelafdrukken gekregen. De collectie is afkomstig van Robert van Gulik (1910-1967), die sinoloog was en diplomaat in China en Japan. Volgens het Rijksmuseum zijn vooral de vijftig zegels heel bijzonder, vanwege hun buitengewone kwaliteit. Voorbeelden van Chinese zegelsnijkunst zijn zeldzaam in Nederlandse museumverzamelingen.

Naast de zegels krijgt het museum ook een 13 meter lange rol met zegelafdrukken, twee kalligrafie├źn en een schildering. De schenking komt van de familie Van Gulik. “De Chinese collectie van het Rijksmuseum is de uitgelezen plaats voor dit gemeenschappelijk cultuurgoed”, meent de familie.

Ching-Ling Wang, conservator Chinese kunst bij het Rijksmuseum zegt: “Deze schenking is meer dan een aanvulling: het verandert het beeld dat in het Westen van de Chinese kunst bestaat. Het laat zien dat ook een Nederlander op het hoogste niveau kan bijdragen aan de hoogstaande Chinese literatencultuur en -kunst.”

Van Gulik, die een groot talent had voor het snijden van zegels, bekleedde diverse diplomatieke posten in China en Japan. Hij is vandaag de dag de enige Europeaan die in China als literaat, ambtenaar-geleerde, wordt erkend. Het Rijks noemt hem de belichaming van het Chinese ideaal door het uitoefenen van kalligrafie, het spelen van het klassieke Chinese muziekinstrument Qin en het maken en verzamelen van kunst.

Bij het grote publiek is Van Gulik vooral bekend geworden als schrijver van een reeks misdaadromans rond Rechter Tie.