Singer en Groninger Museum blij met aanhouding na roof Van Gogh

Het Singer Museum in Laren en het Groninger Museum zijn blij dat er iemand is opgepakt voor de roof van het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh. “Het is fantastisch nieuws en fijn dat de politie die man op het spoor is gekomen”, zegt een woordvoerster van Singer. “Maar het werk is nog niet terecht. Ik hoop dat de aanhouding de politie naar het schilderij kan leiden en dat mensen er weer in het Groninger Museum van kunnen gaan genieten.”

“Als deze man er inderdaad achter zit, want dat is nog niet bewezen, dan kan dat niet onbestraft blijven”, zegt de woordvoerster. Volgens Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, is de arrestatie een teken dat misdaad niet loont. Wel maakt hij zich nog zorgen over waar het nog altijd spoorloze schilderij is. “Ik ben blij dat de zaak nog de aandacht heeft van de politie”, aldus Blühm, die erop wijst dat het een jaar en acht dagen geleden is dat het werk werd ontvreemd. “De vraag is, helpt de aanhouding om het schilderij terug te krijgen? Dat is moeilijk te beoordelen.”

Hij blikt daarbij terug op een eerdere diefstal in 2002 uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. “Daar werden ook inbrekers voor gepakt en veroordeeld, maar daarmee kwamen de schilderijen nog niet gelijk terug.” Dat gebeurde pas veertien jaar later, toen de kunstwerken opdoken in Italië.

Singer had het doek in bruikleen van het Groninger Museum toen het vorig jaar werd gestolen. In verband hiermee is dinsdagochtend vroeg een 58-jarige man uit Baarn aangehouden. Hoe hij erbij betrokken zou zijn, is nog niet bekend.

In juni doken al wel foto’s op van het gestolen doek. Volgens kunstdetective Arthur Brand, die de foto’s ontving, was het werk slechts licht beschadigd. De foto’s circuleerden in het criminele milieu met het doel een koper te vinden voor het werk.

Museum Het Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam, waar eind augustus het werk Twee Lachende Jongens van Frans Hals werd gestolen, wil nog niet reageren. De Baarnaar die dinsdagochtend is gearresteerd, is ook voor die roof opgepakt.