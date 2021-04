Vera Bergkamp (D66) meldt zich voor Kamervoorzitterschap

Vera Bergkamp heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. De D66’er schrijft in een brief dat de Kamer voor “grote opgaven” staat: de nasleep van de Kinderopvangtoeslagaffaire, de problemen met de uitvoeringsorganisaties, het grote aantal Kamerfracties, de coronacrisis en de aanstaande verhuizing van de Tweede Kamer. Ze zegt de kennis, ervaring en leiderschapskwaliteiten te hebben om die goed te begeleiden.

Bergkamp is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer, waar ze onder meer lid was van het dagelijks bestuur. Eerder was ze onder meer voorzitter van de LHBTI-rechtenorganisatie COC en directeur bij de Sociale Verzekeringsbank, waar ze naar eigen zeggen relevante expertise voor het voorzitterschap heeft opgedaan. In haar brief schrijft Bergkamp dat ze de positie van de Tweede Kamer wil versterken in haar rol als medewetgever en controleur van het kabinet. Ook wil ze de verhuizing van de Kamer “met enthousiasme” begeleiden, de organisatie in de Kamer professionaliseren en de plenaire agenda beter structureren.

Kandidaten voor het Kamervoorzitterschap konden zich tot dinsdagochtend 10.00 uur melden. Naast Bergkamp hebben ook PVV’er Martin Bosma en de huidige voorzitter Khadija Arib (PvdA) zich gekandideerd. Woensdag kiest de Kamer de nieuwe voorzitter.

De nieuwe Kamervoorzitter moet de steun krijgen van ten minste 76 leden. De parlementariƫrs stemmen door middel van briefjes die ze in een gesloten bus doen. Als geen van de kandidaten na de eerste ronde voldoende stemmen heeft behaald, volgt er een tweede ronde. Als er dan nog geen absolute meerderheid is voor een van de kandidaten, valt de kandidaat die de minste steun heeft ontvangen voor de derde stemronde af.

Arib is voorzitter sinds 2016, toen VVD’er Anouchka van Miltenburg terugtrad vanwege de Teevendeal. Destijds deed Bosma eveneens een gooi naar het voorzitterschap, maar hij viel in de derde ronde af. Na de Kamerverkiezingen van 2017 was Arib de enige die zich voor de functie kandideerde.