‘Verstandig om terrassen te openen als naleving dan verbetert’

Als het heropenen van terrassen leidt tot een betere naleving van de coronamaatregelen, dan is dat “verstandig beleid”, vindt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De ziekenhuisbestuurder reageert welwillend op het pleidooi van burgemeesters van de vier grote steden. Zij zien liever open terrassen dan overvolle parken.

“De burgemeesters zien goed wat er gebeurt en geven aan: dit is voor ons heel moeilijk te handhaven”, zegt Kuipers. “Misschien gaat het gecontroleerder als je het op een andere manier doet.” Wat de voorzitter van de acute zorgsector betreft is “alles dat lukt om de naleving vol te houden verstandig”. Hij voegt er wel een algemene waarschuwing aan toe: “Als je te snel versoepelt, kun je nog gemakkelijk ontsporen.”

Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 750 mensen die ernstig ziek zijn geworden door het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 30 april vorig jaar. “Op de ic’s is continu grote drukte”, zegt Kuipers daarover. Hij signaleert tegelijkertijd dat de instroom iets lijkt af te vlakken. “Het valt nog niet te zeggen of die trend doorzet, maar dat hopen we.” Nog altijd ziet de LNAZ-voorzitter “geen enkele indicatie dat wij gaan uitkomen op een zwart scenario”.

Het Outbreak Management Team (OMT) verwacht dat de piek van deze derde coronagolf voor de ziekenhuizen in zicht is en minder hoog zal uitvallen dan eerder op basis van modellen was uitgerekend. Wat Kuipers betreft zijn de ontwikkelingen in lijn met de verwachting en is geen sprake van meevallers of tegenvallers. De modellen die het RIVM hanteert, zijn “fantastisch” als het om het bepalen van beleid gaat, zegt hij, maar slechts “een theoretische exercitie en niet meer dan dat” als het om de ziekenhuisbezetting gaat. “De bandbreedtes zijn te groot om bruikbaar te zijn voor ziekenhuizen.”

Over het vaccin van AstraZeneca, dat uit voorzorg nu niet aan mensen onder de 60 jaar wordt gegeven, zegt Kuipers dat het “doodzonde is” dat het prikken voor een deel van de mensen weer moet worden gestaakt. “Je hoopt dat het programma zo snel mogelijk hervat wordt. Vaccineren is de weg uit deze crisis”, aldus de voorzitter. “Waar trombose-experts op wijzen, en daar hebben ze een punt, is dat de frequentie van de bijwerkingen heel laag is.” Kuipers hoopt dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) “snel met een grondig oordeel komt”.

Over de langere termijn zegt de zorgbestuurder dat het coronavirus “niet meer weggaat”. Ook niet als het grootste deel van de bevolking is gevaccineerd. “Covid zal terugkomen, maar hopelijk niet op hetzelfde niveau. Het is een nieuw ziektebeeld dat een plaats opeist in de Nederlandse zorgwereld.” De capaciteit in ziekenhuizen moet daarop worden aangepast.