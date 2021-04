Zes vestigingen Holland Casino mogen één dag open

Holland Casino doet met zes vestigingen mee aan de proef waarbij bezoekers welkom zijn als ze negatief testen op het coronavirus. De casino’s, verspreid over heel Nederland, mogen in het weekend van 24 en 25 april één dag de deuren openen.

Gasten moeten voor de pilots vooraf reserveren voor een bezoek aan het casino. Zij moeten eerst een sneltest hebben gedaan op een locatie van Stichting Open Nederland. Eenmaal binnen moeten bezoekers nog altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden en zich aan andere basisregels tegen coronabesmettingen houden.

De gokhuizen in Enschede, Venlo en Breda gaan zaterdag 24 april open voor de proef met toegangstesten. Een dag later is het de beurt aan Holland Casino-vestigingen in Amsterdam-West, Utrecht en Leeuwarden.

Holland Casino doet mee aan de proeven om na te gaan of toegangstests een middel zijn om sneller te kunnen heropenen. Alle veertien vestigingen van het bedrijf, waarvan de Nederlandse staat de eigenaar is, zijn sinds de afkondiging van de harde lockdown in december gesloten.