Informateur Tjeenk Willink begint donderdag met kleinste partijen

De nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink praat donderdag en vrijdag met de partijen in de Tweede Kamer. In volgorde gaat hij niet van groot naar klein, zoals gebruikelijk, maar van klein naar groot. Eerst zijn de eenmansfracties dus aan de beurt.

Hij doet dit “niet alleen omdat democratie ook betekent: rekening houden met minderheden, maar ook omdat zij frisse blik hebben om nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen”. Volgens de nieuwe informateur is het waardevol om de input van die partijen mee te nemen, omdat zij zich nog verbazen over de gang van zaken op het Binnenhof. “Na een half jaar ben je onderdeel van het systeem.”

Aan Tjeenk Willink de taak om te onderzoeken hoe het vastgelopen formatieproces vlot kan worden getrokken. De verkenning liep in de soep nadat een notitie van verkenner Kajsa Ollongren zichtbaar was geworden op een foto. Daarop werd de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt genoemd. Later bleek dat Mark Rutte hem had genoemd in zijn gesprek met de verkenners. De indruk ontstond dat Rutte had geprobeerd om het kritische Kamerlid weg te promoveren.

“Als het gaat over Mark Rutte, dan hoor ik tijdens de gesprekken wel wat vertrouwen in de weg staat. Het is een breder vraagstuk dan de persoon: dat betekent niet dat personen niet belangrijk zijn, maar ik hou me aan wat me is gevraagd, dat is al ingewikkeld genoeg.”