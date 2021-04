Taghi: ik zie alleen de langer wordende neus van de kroongetuige

Ridouan Taghi heeft zich er woensdag tijdens het verhoor van kroongetuige Nabil B. uitvoerig over beklaagd dat hij hem niet of nauwelijks kan zien. In de zittingszaal van de Amsterdamse gerechtsbunker zit B. met een van zijn advocaten in een speciale, deels afgeschermd box. “Hij zit achter een muurtje. Ik zie alleen zijn neus langer worden als hij liegt”, zo onderbrak Taghi het verhoor door de rechtbank. “Wij zijn hier toch gekomen om dat leugenachtige gezicht van hem te zien.”

De rechtbank is op 22 maart, de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces, begonnen met het verhoor ter zitting van B. Hij had in het voortraject van het proces dat Marengo heet, tientallen belastende verklaringen afgelegd tegen Taghi en zijn medeverdachten. Woensdag zette de rechtbank dat verhoor voort.

De beperkte zichtbaarheid van B. in de zaal is een chronische bron van ergernis en klachten bij verdachten en advocaten. Zij willen zijn gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal tijdens de verhoren kunnen zien, omdat deze van betekenis kunnen zijn. De rechtbank heeft toegezegd verbetering van de situatie te zullen onderzoeken.

Op de klacht van Taghi zei B. dat hij aan zijn zichtbaarheid zelf niets kon veranderen. “Het is niet dat ik meneer Taghi wil ontwijken.”

Op 22 maart noemde Taghi de kroongetuige een “pathologische leugenaar”, een “fantast” en een “orakel”.

De rechtbank stelde B. (33) onder meer vragen over zijn positie binnen de veronderstelde organisatie van Taghi. De kroongetuige zei dat hij in de jaren 2012 en 2013 intensiever betrokken raakte bij de groep. Hij was destijds al bevriend met de broers Saïd en Mohamed R., die door justitie tot de subtop van de organisatie worden gerekend. Taghi en de zijnen zouden zich op grote schaal hebben beziggehouden met de internationale drugshandel, waarvan de liquidaties en het overige geweld een uitvloeisel zou zijn geweest.

B. zag zichzelf als “algemeen medewerker” binnen de organisatie, hij zat niet heel hoog in de boom maar was ook geen ‘loopjongen’. Hij wilde aanvankelijk met moorden niks te maken hebben, verklaarde hij. Later, toen er plannen van vijanden boven water kwamen voor een ontvoering van Saïd R., veranderde zijn opvatting daarover. “Je moet sterk in je schoenen staan”, aldus B. “Het is eten of gegeten worden.”

Het Openbaar Ministerie verdenkt B. van betrokkenheid bij twee liquidaties en een poging daartoe. In ruil voor zijn verklaringen als kroongetuige heeft het OM hem een gehalveerde strafeis toegezegd: 12 in plaats van 24 jaar.