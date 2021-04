‘1,9 miljoen elektrische stadsfietsen zijn verzekerd’

De helft van de elektrische stadsfietsen in Nederland is verzekerd. Daarmee zou voor naar schatting 1,9 miljoen e-bikes een verzekering zijn afgesloten, meldt onderzoeksbureau Multiscope. Dat ondervroeg voor een grootschalig onderzoek naar elektrische fietsen duizenden Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Verzekerden zijn meestal vrouw, 50-plus met een inkomen van twee keer modaal of meer. Van de hybride fietsen en mountainbikes is een groter aandeel verzekerd (69 procent). Bij elektrische bakfietsen, vouwfietsen en driewielers ligt dat percentage op 58 procent.

Mensen met een elektrische stadsfiets sluiten hun verzekering het vaakst af via de ANWB (20 procent), daarna volgen ENRA, Unigarant en Kingpolis. Een verzekering kost ongeveer negen euro per maand waarmee de jaarlijkse marktwaarde ongeveer 214 miljoen euro bedraagt.

Van zeven procent van de bezitters van een elektrische stadsfiets, bakfiets, vouwfiets, driewieler of speed pedelec is wel eens een e-bike gestolen. In twee procent van de gevallen is zelfs vaker dan één keer een e-bike ontvreemd. Voor de bezitters van een elektrische mountainbike of hybridefiets ligt dit percentage hoger, namelijk op 8 procent.