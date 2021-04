Acht meldingen van trombose en laag aantal bloedplaatjes

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot nu toe acht meldingen van zeldzame, gevaarlijke bijwerkingen die kunnen optreden na een prik met het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. Zij kregen de bijwerking van vorming van bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.

Volgens het centrum hadden vier patiënten uitgebreide longembolieën. Eén is overleden en één had ook een hersenbloeding. Een andere patiënte had een uitgebreide trombose van de buikaderen. Eén patiënte ontwikkelde bloedpropjes in de slagaders in de benen. Twee patiënten ontwikkelden een zogeheten sinustrombose. Dat is een ernstige en zeldzame vorm van trombose.

De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na vaccinatie.

Volgens Lareb hebben tot nu toe ongeveer 400.000 mensen het AstraZeneca-vaccin gekregen. “Het aantal meldingen zegt niet hoe vaak het voorkomt. Nu iedereen hier op let, zal deze bijwerking meestal wel gemeld worden. Maar het is niet zeker dat alles gemeld wordt, en niet alles wat gemeld wordt is daadwerkelijk een bijwerking”, stelt het het bijwerkingencentrum.

Lareb geeft ook aan dat mensen die het vaccin hebben gekregen, contact moeten opnemen met de huisarts als ze bepaalde klachten krijgen. Het gaat om klachten die zich na drie of meer dagen na de vaccinatie voordoen. Het gaat onder meer om kortademigheid, pijn op de borst of in de buik, een dik, rood en pijnlijk been of arm, zware hoofdpijn, meerdere kleine blauwe plekken, of bloedblaren onder de huid.