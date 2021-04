Apenheul heeft 2 miljoen euro nodig om te overleven

Dierenpark Apenheul heeft twee miljoen euro nodig om de coronacrisis te kunnen overleven. Financiële ondersteuningsregelingen van het Rijk bieden onvoldoende soelaas en de toekomstbestendigheid van het park staat op de tocht, schrijft burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn aan de provincie Gelderland. Apeldoorn wil de gevraagde lening liefst samen met de provincie verstrekken.

Apenheul is in het vijftigjarige bestaan altijd financieel gezond geweest, aldus Heerts. Het park is een belangrijke publiekstrekker op de Veluwe en daardoor ook een motor voor de lokale en regionale vrijetijdseconomie. Apenheul zorgt voor werkgelegenheid in de provincie. Daarom is het belangrijk dat het park kan blijven investeren, nu er sprake is van zwaar weer door de coronacrisis.

Volgens Heerts brengt Apenheul de bezoekers op een unieke wijze rechtstreeks in contact met apen en de natuur. “Er is geen andere plek op de wereld waar dit op deze wijze en schaal gebeurt. Apenheul is een sterk merk”, schrijft de burgemeester.

De Apeldoornse gemeenteraad beslist volgende week over de gevraagde lening met een looptijd van tien jaar. Het is nog niet bekend of de provincie de helft van het bedrag op zich zal nemen.