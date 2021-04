GGD Rotterdam stopt met prikken op vliegveld: te weinig afspraken

De vaccinatielocatie van de GGD op Rotterdam The Hague Airport gaat volgende week tijdelijk dicht. De GGD heeft te weinig afspraken voor coronaprikken gepland staan om de locatie open te houden, vertelt een woordvoerster van GGD Rotterdam-Rijnmond. “Dat heeft te maken met de situatie rond AstraZeneca”, licht ze toe.

In de regio blijven nog zes vaccinatielocaties open, waaronder de XL-locatie in de Van Nellefabriek. In Schiedam ging donderdag nog een nieuwe locatie open. Verder kunnen inwoners een coronaprik halen bij voormalig cruiseschip SS Rotterdam en in sportcentra in Capelle aan den IJssel, Spijkenisse en Sommelsdijk.

Het prikken met het coronavaccin van AstraZeneca ligt bij de GGD volledig stil. Het kabinet besloot vorige week vrijdag dat het bewuste vaccin tot nader order alleen nog aan mensen boven de 60 mocht worden toegediend vanwege zeer zeldzame bijwerkingen, die zich vooral bij jongere mensen voordoen. De Gezondheidsraad adviseert donderdagavond over hoe het verder moet.

De GGD’en vaccineren mensen die in de langdurige zorg werken met het bewuste vaccin. Het gros daarvan is onder de 60 jaar. Om verspilling te voorkomen wordt de minderheid die boven de 60 is nu ook tijdelijk niet geprikt door de GGD’en. Huisartsen dienen het AstraZeneca-vaccin nog wel toe.

De vaccinatielocatie op de luchthaven blijft in eerste instantie een week dicht. Over de periode daarna heeft de GGD nog geen besluit genomen.