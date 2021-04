Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal weer wat gedaald. In totaal zijn nu 2525 patiënten met Covid-19 opgenomen, 33 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 798 op de intensive care, een stijging van 22 patiënten. Dat is het hoogste aantal sinds eind april vorig jaar. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1727 coronapatiënten, 55 minder dan een dag eerder.