OMT-lid: plannen versoepeling opvallend, ziekenhuizen op omvallen

Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten is huiverig voor de versoepelingen die het kabinet volgens Haagse bronnen in petto heeft voor over twee weken. Zeker in combinatie met de honderden evenementen die het kabinet wil toestaan voor mensen die zich laten testen op het coronavirus. Bonten noemde het op Radio 1 “opvallend” dat meerdere versoepelingen worden voorgesteld “terwijl de ziekenhuizen op omvallen staan”.

“De situatie in de ziekenhuizen is op dit moment echt erg. Het is heel druk”, aldus Bonten. Volgens ingewijden wil het kabinet vanaf 21 april de terrassen heropenen en de avondklok opheffen. Tegelijkertijd zijn vanaf deze maand weer tal van evenementen mogelijk. Die zijn over het algemeen wel kleinschalig en bezoekers moeten vooraf een test doen.

Toch is Bonten er niet gerust op. “We hebben de ziekenhuizen niet binnen twee weken leeg”, zei hij. “En 20 procent van het verplegend personeel zit ziek thuis. Dus dan zijn dit wel botsende belangen.”

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat de plannen voor versoepelingen bestuderen en daar advies over uitbrengen. Pas daarna neemt het kabinet een definitief besluit.

Andere prominenten uit de zorg hebben zich positiever uitgelaten over de proefevenementen en de mogelijke openstelling van terrassen. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei dinsdag dat het heropenen van terrassen “verstandig beleid” is als dat leidt tot een betere naleving van de coronamaatregelen, zoals burgemeesters van de grote steden hebben gezegd.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers gaf aan dat hij proefevenementen goed vindt, mits die niet leiden tot verhoogde coronarisico’s. “En alle maatregelen moeten worden gehandhaafd.”