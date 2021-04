PBL: denk bij inrichting Nederland niet alleen aan korte termijn

Het nieuwe kabinet moet bij het inrichten van Nederland en het verdelen van de schaarse ruimte keuzes maken die toekomstbestendig zijn. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. In het verleden is grond en ruimte voornamelijk gebruikt voor economisch gebruik, zoals intensieve veehouderij. “Juist nu Nederland voor zulke grote opgaven staat, begint zich dit steeds meer te wreken.”

De belangrijkste taak van het kabinet is om de ruimte weer eerlijker te verdelen. Waar nu de nadruk ligt op economisch gebruik, moet dit meer in balans komen met duurzaamheid, en de “belevingswaarde”: wat burgers aan de ruimte hebben. Dat vraagt om meer verantwoordelijkheden voor het kabinet, waar deze taken nu nog goeddeels bij gemeenten en provincies liggen.

Dit vraagt soms om lastige keuzes, zeggen de onderzoekers. De politiek heeft deze besluiten juist te lang voor zich uitgeschoven.

Volgens het PBL moeten ook op het gebied van woningbouw toekomstbestendige stappen worden genomen. De onderzoekers zien dat “de aanvechting bestaat” om woningen zoveel mogelijk op eenvoudige locaties te bouwen. “Daarbij wordt de tijd die nodig is om de bijpassende infrastructuur aan te leggen uit het oog verloren”, schrijft het PBL. Daardoor zijn sommige gebieden waar wel veel mensen wonen, slecht bereikbaar.