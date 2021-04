ProRail: spoorwerkers weer gewezen op dragen van stofmaskers

ProRail heeft bij spoorwerkers opnieuw onder de aandacht gebracht dat ze tijdens hun werk stofmaskers moeten dragen. Dat zegt het spoorbedrijf in een reactie op een uitzending van Zembla.

Het televisieprogramma Zembla meldt donderdagavond in de uitzending dat spoorwerkers al zeker tien jaar lang worden blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkend kwartsstof. Zembla baseert zich op vertrouwelijke onderzoeksrapporten die in opdracht van ProRail en de spooraannemers zijn gemaakt. Kwartsstof kan vrijkomen tijdens werkzaamheden met spoorballast, dat zijn de stenen die op het spoor liggen.

Een woordvoerder van ProRail-woordvoerder zegt dat het bedrijf na vragen van Zembla heeft geconstateerd dat de regelgeving rond het dragen van stofmaskers niet altijd wordt nageleefd. “Dat moet echt beter. Wij en de spooraannemers hebben dat opnieuw onder de aandacht gebracht bij de spoorwerkers en we blijven dat doen.” Volgens ProRail lopen de spoorwerkers geen gezondheidsrisico als ze zich houden aan opgestelde regels, zoals het dragen van een stofmasker als de werkzaamheden dat voorschrijven. ProRail gaat ook proberen om de stenen op afstand te lossen, zodat minder spoorwerkers blootstelling riskeren.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers van de Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, zegt in de uitzending van Zembla dat er een onderzoek komt naar de kwestie. “Laat ik het heel duidelijk maken: wat wij nu krijgen aan signaal op basis van deze rapporten is voor ons reden om zelf onderzoek te gaan doen. Voor ons is het van belang dat wij vooral kijken naar collega‚Äôs die er nu werken en die er morgen werken. Daar moeten we ons nu op focussen”, aldus Kuipers.