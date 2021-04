Verdachte vast voor plan aanslag op vaccinatielocatie Den Helder

De politie heeft een 37-jarige man uit Den Helder aangehouden op verdenking van een voorgenomen terreuraanslag op een vaccinatielocatie in zijn woonplaats. Beoogd doelwit was het voormalige gemeentehuis van Den Helder, dat momenteel voor het geven van vaccinaties wordt gebruikt. De man zou plannen hebben gehad om met een vuurwerkbom een explosie te veroorzaken.

De verdachte is al op 18 maart aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Hij is vervolgens voorgeleid aan de rechter-commissaris en de raadkamer van de rechtbank in Alkmaar. Die heeft bepaald dat hij de komende drie maanden vast blijft zitten.

Volgens het OM konden de plannen van de man tijdig worden verijdeld. Politie en justitie kwalificeren de voorgenomen aanslag als een terreurdaad, omdat de verdachte heeft “beoogd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen en economische en sociale structuren van het land te ontwrichten”.

“De verdachte getracht een cruciaal overheidsproces, namelijk het landelijk geco√∂rdineerd vaccinatieprogramma, op extreem gewelddadige wijze te saboteren. Hierdoor is ook de volksgezondheid in het geding: hoe minder mensen kunnen worden gevaccineerd hoe meer slachtoffers het virus zal maken.”

Eerder werden op diverse plaatsen in het land al coronatestlocaties van de GGD doelwit van geweld. Bij een teststraat in Bovenkarspel is begin maart een explosief afgegaan. Eind januari werd in Urk tijdens rellen een teststraat van de GGD in brand gestoken. In Hilversum werd een week later bij een teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan gevonden. Daarop kregen de teststraten in het Gooi 24 uur per dag beveiliging. Afgelopen najaar werd een testlocatie in Breda doelwit van vernielingen en bekladdingen.