VNO-NCW: 1,5 meter-regel loslaten met toegangstesten

In alle kroegen, scholen, theaters en andere locaties die met toegangstesten gaan werken, kan vanaf mei de 1,5 metermaatregel worden losgelaten. Dat stelt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW in een interview met De Telegraaf.

“Deze maand zijn er nog veel experimenten met sneltesten. Laten we dan vanaf volgende maand de anderhalve meter loslaten. Uiteindelijk is dat een kwestie van durven.” Volgens Thijssen kan dat in alle ruimtes die straks alleen toegankelijk zijn met een negatief testresultaat.

Ze erkent dat de sneltesten niet honderd procent waterdicht zijn. “Maar nul risico bestaat niet in het leven.” Door de 1,5 meter los te laten kunnen meer mensen in een café en meer studenten in een collegezaal. “Als we straks massaal testen in het hoger onderwijs en er is nog steeds maar twintig procent van de studenten welkom, wat schiet je er dan mee op?”

Deze maand worden in samenwerking met de GGD en het ministerie van Volksgezondheid experimenten gedaan met toegangstesten in musea, theaters, kerkgebouwen, dierentuinen, horeca en casino’s. Ook zijn er tal van proeven op scholen en in bedrijven.

Thijssen benadrukt dat testen een “bestrijdingsmiddel” tegen corona kan zijn. “Het principe is dat je mensen iets leuks kunt laten doen door te testen én dat je mensen test die zich anders niet hadden laten testen en er zo mensen zonder klachten uithaalt die toch corona blijken te hebben.” Volgens haar dringt de testsamenleving corona daarmee terug “en snijdt het mes aan twee kanten voor de economie en een betere virusbestrijding”.