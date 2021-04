AstraZeneca levert deze week maar helft beloofde vaccins

De Europese Unie krijgt deze week maar de helft van de coronavaccins van AstraZeneca waarop zij rekende. De helft van de partij vaccins moet nog getest worden en komt wat later, heeft de geplaagde fabrikant laten weten.

De Brits-Zweedse farmaceut kampt al maanden met tegenslag en levert keer op keer minder dan afgesproken. Het al fors verlaagde doel van 30 miljoen doses in de eerste drie maanden van dit jaar is evenmin gehaald. AstraZeneca houdt echter vol “hoe dan ook” in de eerste helft van het jaar 100 miljoen doses te zullen leveren.

De tegenvaller wordt eerlijk verdeeld over de EU-landen. Voor Nederland zou dat, als de vaste verdeelsleutel wordt gevolgd, deze week neerkomen op ruim 50.000 vaccins minder.

De vertraagde partij “wordt spoedig alsnog geleverd”, zegt een woordvoerder van AstraZeneca. Het oponthoud ligt niet aan productieproblemen, verzekert het bedrijf. De wekelijkse leveringen zouden altijd een beetje schommelen, doordat bijvoorbeeld de distributie of de kwaliteitscontrole wat trager of wat sneller verloopt.