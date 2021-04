Baudet pleit opnieuw voor zakenkabinet, zonder Rutte

Thierry Baudet van Forum voor Democratie wil een zakenkabinet zonder VVD-leider Mark Rutte. Hij zei dat vrijdagochtend voordat hij bij informateur Herman Tjeenk Willink aanschoof. “Ik heb dat vier jaar geleden ook al voorgesteld”, zei Baudet, die 10 minuten te laat was. Binnen probeerde hij Tjeenk Willink (79) tegen alle corona-adviezen in een hand te geven, maar die hield dat af.

Baudet wil dat de Tweede Kamer stemt over grote thema’s. “Leg de verkiezingsprogramma’s onder elkaar en kijk waar meerderheden voor zijn. Daar zoek je ministers bij. Dan kun je een neutralere premier hebben, een soort spelverdeler. En dan ga je echte democratie hebben zoals het is bedoeld”, aldus Baudet. Hij hekelde de gesprekken onder “prachtige kroonluchters” als een machtsspelletje van carrièrepolitici.

Hij vindt dat de democratie “al decennia lang niet werkt door die coalitieakkoorden en -besprekingen. In feite staat de Kamer vier jaar lang buitenspel. Het Kamerwerk is totaal overbodig en belachelijk, alles is van tevoren al afgekaart.”

Baudet zei vooraf dat hij tegen de “kartelkardinaal” ging zeggen “dat het nou eens afgelopen moet zijn. U zei net dat ik te laat was. Nou als hij nu tot het inzicht komt dat het al 40 tot 50 jaar lang niet goed functioneert, dan is hij ook rijkelijk laat. Maar ik blijf altijd iedereen een open kans geven.” Na afloop voegde de FVD-leider toe dat hij de informateur “een beetje onderschat” had. “Maar we zijn het totaal niet eens. Dat kan onder beschaafde mensen.”