Dode door bloedklachten na toedienen coronavaccin Janssen

Iemand die het coronavaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen heeft gekregen, kreeg daarna last van dezelfde bloedklachten als bij het vaccin van AstraZeneca. Deze persoon is daaraan overleden, meldt de Europese vaccinwaakhond, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

In totaal zijn nu vier meldingen bekend van mensen die na toediening van het Janssen-vaccin last kregen van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Volgens het EMA valt dat binnen de verwachtingen. Drie van die vier gevallen gebeurden in de Verenigde Staten, waar het vaccin al wordt gebruikt. Het vierde geval gebeurde tijdens de proeven met het vaccin, die in meerdere landen werden gehouden. Het is niet bekend in welke groep de overleden persoon viel en uit welk land deze persoon kwam.

Het is voor zover bekend het eerste sterfgeval bij het Janssen-vaccin. Het EMA heeft nog niet vastgesteld of er daadwerkelijk een verband is tussen het Nederlandse middel en de klachten. Dat iemand na vaccinatie klachten krijgt, wil niet zeggen dat die klachten ook aan die prik te wijten zijn. Een veiligheidscommissie van de toezichthouder doet onderzoek om daar duidelijkheid over te krijgen. Als dat onderzoek klaar is, moet de bijsluiter van het Janssen-vaccin mogelijk worden aangepast, zodat daarop komt te staan dat deze klachten zouden kunnen ontstaan.

Het vaccin van Janssen, dat in Leiden is ontwikkeld, is in Nederland en de andere Europese landen goedgekeurd. Later deze maand volgen de eerste leveringen. Nederland heeft ruim 11 miljoen doses besteld. Het middel hoeft maar één keer te worden gegeven.

Over het vaccin van AstraZeneca zei het EMA eerder deze week dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen. De kans om aan het coronavirus te overlijden is veel groter dan de kans om te sterven aan de bijwerking, aldus de toezichthouder.

Bij het AstraZeneca-vaccin zijn ook nieuwe potentiële bijwerkingen bekend geworden. Vijf mensen kregen na toediening van dat middel last van lekkages in haarvaten, kleine adertjes. Dit kan leiden tot zwellingen en een lage bloeddruk. Het EMA doet ook hier onderzoek naar, om te ontdekken over er een verband is.