Facebook en Instagram hadden donderdagavond korte tijd te kampen met een wereldwijde storing. Op Allestoringen.nl en DownDetector.com kwamen na 23.00 uur tienduizenden meldingen binnen van mensen die problemen ervoeren. Een uur later leken de problemen grotendeels weer verholpen.

Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Zowel Instagram als Facebook bevestigde dat er technische problemen waren. Vorige maand hadden beide platforms ook al korte tijd last van een grote storing.