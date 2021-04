Man uit Baarn langer vast voor diefstal werken Van Gogh en Hals

De 58-jarige inwoner van Baarn die dinsdag is gearresteerd op verdenking van de schilderijenroof van een Van Gogh en een Frans Hals, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dit heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Utrecht vrijdag bepaald, laat een woordvoerder van de rechtbank weten.

De schilderijen werden gestolen uit het Singer Museum in Laren en museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. In Laren gaat het om de diefstal van het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh. Het Singer Museum had het doek uit 1884 in bruikleen van het Groninger Museum.

In Leerdam werd in de nacht van 26 augustus het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals gestolen. Het was de derde keer dat hetzelfde kunstwerk uit 1626 of 1627 werd gestolen. Dat gebeurde eerder ook al in 2011 en 1998. Het schilderij met een geschatte waarde van 15 miljoen euro was toen respectievelijk zes maanden en drie jaar zoek.

De geroofde kunstwerken zijn nog niet teruggevonden. Volgens De Gooi- en Eemlander wordt de aangehouden man, een in Baarn woonachtige Fransman, naast de kunstroven ook verdacht van het bezit van een wapen, munitie en harddrugs.

Kunstdetective Arthur Brand, die de kunstroven op de voet volgt, zegt dat de gestolen Van Gogh vermoedelijk twee keer is doorverkocht en nu in handen zou zijn van een man die vastzit voor grootschalige cokehandel. Die zou het schilderij willen gebruiken voor strafvermindering. Deze verdachte staat dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch.