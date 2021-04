Mogelijk 16 besmettingen tijdens Fieldlab-festivals Biddinghuizen

Er zijn mogelijk 16 mensen besmet met het coronavirus tijdens de proeffestivals van Fieldlab Evenementen in Biddinghuizen. Het gaat daarbij om 4 mogelijke besmettingen tijdens het Back to Live Dance Festival op zaterdag 20 maart en om 12 mogelijke besmettingen tijdens het Back to Live Popfestival op zondag 21 maart.

De evenementen zijn onderdeel van een serie proefevenementen van de sector en de overheid. Daarbij wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden.

Vooraf moesten alle bezoekers een coronatest laten afnemen. Na afloop onderging 80 procent van de bezoekers aan het dancefestival een tweede test. Bij het popfestival was dat 83 procent.