Nederland en Suriname maken afspraken over defensiesamenwerking

Nederland en Suriname willen hun samenwerking op defensiegebied verder intensiveren. Minister Ank Bijleveld van Defensie zal daar in Paramaribo concrete afspraken over maken met haar Surinaamse ambtgenoot Krishna Mathoera, hebben beide ministers bekendgemaakt.

Bijleveld brengt vrijdag een bezoek aan de Surinaamse president Chan Santokhi. Zaterdag legt ze een krans bij het monument van de voormalige Troepenmacht in Suriname (Tris), het koloniale leger dat tot de onafhankelijkheid in 1975 in het land opereerde.

De ministers spreken ook over de hervatting van jungletraining voor Nederlandse militairen en een samenwerking tussen de militaire academies van Nederland en Suriname. Suriname heeft behoefte aan opleidingen en trainingen en hulp bij de ontwikkeling van het leger.

Beide landen werkten de afgelopen jaren wel samen, maar het presidentschap van Desi Bouterse stond een intensieve samenwerking in de weg. Sinds Santokhi in juli vorig jaar de scepter zwaait in Suriname, is de samenwerking tussen Nederland en Suriname hersteld.

In de nieuwe relatie met Nederland staat de defensiesamenwerking hoog op de agenda. Bijleveld is de tweede Nederlandse minister die Suriname bezoekt, minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken woonde in november de Onafhankelijkheidsviering bij.