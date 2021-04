Attractiepark Hellendoorn en squashpark open op tweede pilotdag

Attractiepark Hellendoorn en Squash Utrecht zijn zaterdag beperkt open voor publiek. Bezoekers moeten naast een geldig entreebewijs ook een negatieve coronatest laten zien. De activiteiten zijn onderdeel van de pilots Testen voor Toegang.

Volgens een woordvoerder van sportcentrum Squash Utrecht komen er zaterdag nog geen 200 mensen squashen. De squashclub mag maximaal 675 deelnemers toelaten. “We zitten niet volgeboekt omdat alleen mensen van 26 jaar en jonger mogen komen sporten. We moesten oudere leden en liefhebbers dus teleurstellen.”

Ook het Overijsselse attractiepark Hellendoorn had vrijdagmiddag nog plekken over voor bezoekers. “We hebben rond de 1500 tickets verkocht”, zei een woordvoerder toen. “Maar ik verwacht dat we nog wel uit gaan verkopen tot de 2000 kaartjes.” Het attractiepark hoorde dinsdagavond dat het zaterdag open mocht. “Alles moest dus snel geregeld worden om het helemaal rond te krijgen. Ik verwacht veel pretparkliefhebbers die onze nieuwe attracties willen zien, maar ook gezinnen die een dagje uit willen.”

Naast Hellendoorn en Squash Utrecht zijn er zaterdag nog een aantal monumenten open. Het gaat om ruim twintig kastelen, forten, kerken en museumhuizen.