Matige vorst in aantocht, fruittelers moeten maatregelen nemen

Fruittelers moeten na het weekend maatregelen nemen om hun toekomstige oogst te beschermen tegen vorstschade. Weer.nl verwacht vanaf maandag in de nachten lichte tot matige vorst, tot plaatselijk min vijf graden, en raadt de telers aan de bloeiende bloesem te beschermen.

Om te voorkomen dat opengaande knoppen en bloesem bevriezen, dienen telers de fruitbomen nat te spuiten met water. Het water bevriest en “dit werkt vervolgens als een soort jasje en beschermt de toekomstige vrucht tegen vorstschade”, aldus Weer.nl.

Na het weekend wordt de lucht op grote hoogte extreem koud. Maandag koelt het op 5 kilometer hoogte af tot -40 graden. Na een koude en heldere nacht met 1 tot 4 graden vorst wordt het overdag niet warmer dan 7 tot 9 graden. De zon schijnt flink, maar er trekken ook enkele winterse buien over het land met hagel en sneeuw. Verder waait er een koude noordwestenwind.

Dinsdag en woensdag neemt de wind af en is het iets minder koud met een graad of 10. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en lokaal trekt nog een (winterse) bui over het land. De nachten worden echter nog kouder met op grote schaal lichte tot lokaal matige vorst. In het oosten en zuiden kan het ruim 5 graden vriezen.

In de tweede helft van de week wordt het droog en vrij zonnig voorjaarsweer, maar er waait wel een schrale noordoostenwind. In de nachten blijft het op grote schaal licht vriezen, overdag komt de temperatuur weer in de dubbele cijfers uit.