Mensen uit 1949, 1950 en 1951 kunnen alvast prikafspraak maken

De volgende groep is aan de beurt voor een coronavaccinatie. Mensen die in 1949, 1950 en 1951 zijn geboren, kunnen vanaf zaterdag alvast online een prikafspraak inplannen. Zij krijgen binnenkort een brief met de uitnodiging thuis. Het gaat om ruim 500.000 mensen, die het vaccin van Pfizer en BioNTech krijgen. Daarvoor kunnen ze terecht bij een van de meer dan tachtig vaccinatielocaties van de GGD’en.

De overkoepelende organisatie, GGD GHOR Nederland, roept de mensen op de afspraken zo veel mogelijk online te maken. “Omdat de komende weken steeds meer vaccin beschikbaar komt, wordt het vaccinatietempo verhoogd. Om ervoor te zorgen dat het maken van de honderdduizenden afspraken per week snel en soepel verlopen, is het maken van online afspraken onontbeerlijk.”

De GGD’en en huisartsen hebben vorige week bijna een half miljoen mensen gevaccineerd. In de loop van mei moeten per week meer dan een miljoen mensen worden gevaccineerd. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil dat in juli iedere volwassene die dat wil in elk geval een eerste prik heeft gehad.