Animal Rights boos op politie Drenthe die het opneemt voor jagers

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is woedend op de politie in Drenthe vanwege het delen van een oproep van de Jagersvereniging, die onlangs een campagne is begonnen voor het beschermen van jonge, wilde dieren. Volgens Jessica Smit van Animal Rights laat de politie “zich voor het karretje spannen van deze vereniging”.

Een aantal politieafdelingen in Drenthe deelde eind maart op Facebook een oproep van de Jagersvereniging om wilde dieren in de natuur met rust te laten en onder meer honden aan de lijn te houden en de kat binnen te houden. Dat was nog relatief onschuldig, vindt Animal Rights. Maar de toon van de politie werd volgens de dierenrechtenorganisatie neerbuigend toen daarover berichten van verontwaardigde burgers binnenstroomden. Hun werd verzocht ‘zich wat beter in het thema jacht te verdiepen’, aldus Animal Rights.

“Dit is vreselijk ongepast”, zegt Smit. Volgens haar behartigt de politie hiermee de belangen van jagers. “De integriteit en onafhankelijkheid van de politie zouden nooit ter discussie mogen staan.” Ze wijst er verder op dat de gelinkte pagina van de Jagersvereniging ook een oproep bevat tot lidmaatschap. “Is er sprake van verkapte fondsenwerving? Wij zullen een officiële klacht indienen.”

Animal Rights heeft de politie middels een brief verzocht de berichten te verwijderen. “U doet elke tegenstander van de jacht af als iemand met hoogoplopende emoties of als iemand, die zich wat beter moet verdiepen in de materie. U wekt de schijn te worden beïnvloed. Wij hebben ons verdiept in de materie en hopelijk kan dit zakelijke betoog u tot inkeer brengen”, schrijft de organisatie aan de politie. “De bewering dat jacht de natuur en burgers ten goede komt, is een politiek standpunt. Nogmaals: iets waar u zich verre van dient te houden.”