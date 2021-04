Eurovisie Songfestival strijkt neer in Rotterdam Ahoy

De eerste tekenen van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam worden zichtbaar. Zondagochtend is begonnen met de opbouw van het podium in Rotterdam Ahoy. Even na 10.00 uur lieten uitvoerend producent Sietse Bakker en Ahoy-directeur Jolanda Jansen symbolisch de eerste vrachtwagen met onderdelen de zaal binnen. Over een krappe maand moet het podium zeker staan. De eerste repetities beginnen naar verwachting op 8 mei.

Voor de organisatie is met de start van de opbouw het lange wachten eindelijk voorbij. “Het is inmiddels 693 dagen geleden dat Duncan het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv won, 590 dagen sinds we voor Rotterdam als gaststad kozen, 389 dagen sinds de afgelasting op 18 maart vorig jaar en nog 41 dagen te gaan tot de grote finale hier op 22 mei”, somde Bakker op, voordat de eerste vrachtwagen werd verwelkomd.

Jansen noemt het een “belangrijk en gedenkwaardig moment”. “Hier gaat ons hart sneller van kloppen, op de vloer samen iets moois opbouwen”, aldus de directeur van Ahoy. “We kunnen niet wachten.”

Dat het Eurovisie Songfestival voor het eerst sinds 1980 in Nederland plaatsvindt is te danken aan Duncan Laurence, die in 2019 de laatste editie won met Arcade. Het internationale muziekevenement zou vorig jaar al worden gehouden in Rotterdam, maar vanwege de coronapandemie werd het songfestival een jaar uitgesteld. Nederland wordt ditmaal vertegenwoordigd door Jeangu Macrooy, die als deelnemer uit het gastland al verzekerd is van een plek in de finale op 22 mei.