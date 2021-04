INretail: teleurstelling groot, zeker omdat er hoop was

Voor winkeliers is de teleurstelling groot dat de geplande versoepeling van de lockdown met een week wordt opgeschoven naar 28 april, zegt Udo Delfgou, directeur bij branchevereniging INretail. “Zeker omdat er hoop was. De berichten over versoepelingen ten aanzien van het winkelen, wekte verwachtingen.”

Volgens Delfgou doet het extra pijn bij de achterban, omdat die ervan overtuigd is dat het opengaan van winkels voor publiek veilig kan. Momenteel is er een regeling wegens corona waarbij publiek kan winkelen op afspraak.

Er waren stappen aangekondigd zoals het heropenen van winkels en terrassen, het schrappen van de avondklok en mogelijk het openen van het hoger onderwijs. Maar alleen als de ziekenhuis- en besmettingscijfers het toe zouden laten. Zondag besloot het kabinet dat het toch niet kan. Er wordt pas versoepeld als de piek van de derde golf is geweest.

Delfgou zegt dat zijn organisatie nog moet bestuderen wat er allemaal precies is besloten. “We horen geluiden dat nu per week besloten zal worden of versoepelingen mogelijk zijn in plaats van sowieso drie weken te wachten. We moeten nog horen of dat klopt.”

Daarnaast zou INretail graag de regel van tafel hebben dat iemand minstens vier uur van tevoren moet reserveren om te kunnen winkelen. “Een onwerkbare regel. Die hebben ze in BelgiĆ« en Duitsland bijvoorbeeld niet.”