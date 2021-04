Kabinet praat in Catshuis met deskundigen over versoepelingen

In het Catshuis is zondagmiddag het overleg begonnen tussen een deel van het demissionaire kabinet en deskundigen over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) temperde eerder de verwachtingen.

Woensdag lekte uit dat het kabinet overweegt op 21 april de terrassen te openen en de avondklok op te heffen. Verder wordt nagedacht over het deels openen van het hoger onderwijs en verder openstellen van winkels. Ook zou de bezoekersregeling mogelijk verruimd worden.

Deskundigen staan gereserveerd tegenover snelle versoepelingen. De besmettingscijfers blijven hoog en ziekenhuizen behandelen bijna 2500 coronapatiƫnten. De ic-capaciteit van ziekenhuizen is enkele dagen geleden nog verder uitgebreid.

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zei zondagmiddag in het televisieprogramma Buitenhof dat de situatie “zorgelijk” is en dat daarom “uitermate voorzichtig” moet worden gehandeld. “We zitten nog niet op de piek van de derde golf.”

Coronaminister De Jonge waarschuwt in de media voor teveel optimisme. “In het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen.” Dinsdagavond tijdens een persconferentie geven hij en premier Mark Rutte duidelijkheid over mogelijke versoepelingen.