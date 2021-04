KHN: uitstel opening terrassen klap in gezicht horecaondernemers

Dat het kabinet heeft besloten het openen van de terrassen een week uit te stellen is “uitermate teleurstellend en opnieuw een keiharde klap in het gezicht van horecaondernemers”, aldus Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie.

De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat “door een falend overheidsbeleid en (opnieuw) een vertraging in het rijksvaccinatieprogramma er na dertien maanden nog steeds nauwelijks stappen worden gezet om de economie weer op gang te brengen”.

KHN zegt al maanden aan te geven dat er in deze coronatijd meer mogelijk is, dat de terrassen veilig open kunnen. De organisatie zegt dat recent onderzoek dit aantoont. En dat er ook mogelijkheden zijn om met de KHN-horecaroutekaart de horeca veilig en verantwoord stapsgewijs te openen.