Paar honderd coronademonstranten op Museumplein

In Amsterdam hebben zich zondagmiddag opnieuw een paar honderd mensen verzameld op het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zowel het aantal mensen als de sfeer is vergelijkbaar met eerdere zondagse coronademonstraties op het plein. Er is muziek en mensen lopen met parapluutjes en spandoeken met leuzen erop. Het eerste uur verliep rustig.

De politie heeft zich wel anders opgesteld dan eerdere zondagen. Normaal gesproken staan agenten om het Museumplein, nu hebben ze zich op andere plekken in de stad verzameld. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de andere tactiek die de zogenoemde koffiedrinkers hebben aangekondigd. Mogelijk verzamelen zij zich op meerdere verschillende plekken in de hoofdstad.