Politie maakt eind aan feest in Naaldwijk, 40 aanhoudingen

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal feest in een schuur aan de Opstalweg in het Zuid-Hollandse Naaldwijk. Alle aanwezige feestgangers, pakweg veertig mensen, zijn aangehouden omdat ze niet wilden vertrekken, zegt een politiewoordvoerster. Een 25-jarige man uit ’s Gravenzande raakte gewond toen hij 2,5 meter naar beneden viel bij een poging zich te verstoppen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten hoorden rond 00.30 uur tijdens een surveillance harde muziek in de schuur en vermoedden een illegaal feest. Ze riepen versterking in. Bij het zien van de agenten waarschuwde de 62-jarige bewoner de aanwezigen, die in een tuinhuis vluchtten en weigerden de deuren te openen.

Op last van de burgemeester werd het feest beĆ«indigd. Agenten forceerden de deur. Daarop ontstond er een dreigende sfeer in de kleine ruimte. De feestvierders wilden niet luisteren en dreigden de politie te lijf te gaan met stoelen. Daarop werden ze een voor een uit het huisje gehaald en aangehouden. “Het gaat om mensen in de leeftijd van 19 tot en met 29 jaar, voornamelijk uit Naaldwijk en omgeving”, aldus de politie.

De bewoner wordt binnenkort door de politie verhoord. De gemeente bekijkt welke maatregelen tegen hem kunnen worden genomen, bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurlijke boete.