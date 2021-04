Recordaantal van 400.000 afspraken coronavaccinatie op een dag

Zaterdag is een recordaantal van 400.000 afspraken voor een coronavaccinatie gemaakt, meldt GGD GHOR Nederland.

Volgens de koepelorganisatie hebben zaterdag 135.000 mensen online een afspraak gemaakt voor hun eerste vaccinatie. Daarnaast maakten ruim 65.000 mensen een eerste vaccinatieafspraak via het callcenter. Aangezien tijdens het maken van een prikafspraak direct ook een afspraak voor een tweede prik wordt gemaakt, zijn zaterdag daarom 400.000 prikafspraken gemaakt. “Een nieuw dagrecord”, aldus GGD GHOR Nederland.

Sinds zaterdag is de volgende groep mensen aan de beurt voor een coronavaccinatie. Mensen die in 1949, 1950 en 1951 zijn geboren, kunnen sinds zaterdag alvast een prikafspraak inplannen. Het gaat om ruim 500.000 mensen, die het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen. Daarvoor kunnen ze terecht bij een van de meer dan tachtig vaccinatielocaties van de GGD’en.

De GGD roept mensen in de leeftijdsgroep tot en met 1951 die nog geen vaccinatieafspraak hebben op alsnog online een afspraak te maken. “De komende weken komt steeds meer vaccin beschikbaar en wordt het vaccinatietempo verhoogd. Om ervoor te zorgen dat het maken van de honderdduizenden afspraken per week snel en soepel verloopt, is het maken van online afspraken onontbeerlijk.” Telefoonlijnen hebben soms lange wachttijden, aldus de koepelorganisatie.

Mensen, geboren van 1949 tot en met 1951, ontvangen vanaf deze week ook per post een uitnodiging.