Apothekers verkochten zeker 200.000 coronazelftests

De sinds kort verkrijgbare coronazelftests zijn in trek, merken de apothekers. “Sinds de zelftests verkrijgbaar zijn bij de apotheek zijn er zeker 200.000 verkocht’’, zegt voorzitter Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP in het AD.

Volgens hem is het “gigantisch druk” in de apotheek, nadat op woensdag 31 maart de eerste zelftest werd verkocht. “Sommige mensen kopen er meteen vier of vijf, voor het hele gezin”, aldus Prins.

Met de sneltesten kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt dan na ongeveer een kwartier. Ook in sommige winkels zijn de zelftests te koop, waarvoor zo’n 5 à 9 euro moet worden neergelegd.

In de krant uiten deskundigen wel hun zorgen over het gebruik van zelftests omdat de uitslag daarvan minder nauwkeurig is. Daardoor kan het voorkomen dat ten onrechte een negatieve testuitslag wordt gegeven. De experts zijn ook bang dat mensen na een positieve zelftest niet meer de moeite nemen om naar de GGD te gaan, waardoor de overheid geen zicht meer heeft op alle coronabesmettingen.

“Als je die zelftest doet, is de betrouwbaarheid bij een negatieve uitslag zo’n 85 procent. Dat betekent dat van de honderd mensen die de test doen er mogelijk vijftien toch positief zijn. Volg dus altijd de coronaregels”, luidt het advies van Prins in de krant.