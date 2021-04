Fraudehelpdesk: veel meer meldingen van fraude bij online shoppen

Nu we veel meer online zijn gaan winkelen vanwege de coronacrisis, proberen criminelen daar een graantje van mee te pikken. De Fraudehelpdesk krijgt steeds meer meldingen van fraude rond het online kopen en verkopen van spullen.

In de eerste maanden van dit jaar heeft de helpdesk meer dan 1800 meldingen ontvangen. Dat zijn er meer dan in heel 2018 en bijna evenveel als in heel 2019. De organisatie denkt dat het aantal meldingen over het hele jaar kan uitkomen tussen 8000 en 9000, en dat er in totaal meer dan 7000 mensen slachtoffer kunnen worden. Dat zou bijna twee keer zo veel zijn als in 2020.

Het schadebedrag over heel 2021 zou boven de miljoen euro kunnen uitkomen.