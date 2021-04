Hoger beroep in zaak Haagse steker Malek F. begint

Het hoger beroep in de zaak van de Haagse steker Malek F. begint maandag. De Syrische vluchteling stak op Bevrijdingsdag 2018 drie mensen neer bij station Hollands Spoor. De politie schakelde F. uit door hem neer te schieten.

De hamvraag in de beroepszaak is of F. (34) als terrorist of psychiatrische patiënt moet worden beschouwd. Na een eis van vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging oordeelde de rechtbank in juli 2019 dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar is en legde zij alleen tbs op en geen celstraf. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de conclusie van de rechtbank dat F. geen terroristische motieven heeft gehad. Het OM kwalificeert het bloedige geweld wel degelijk als een jihadistische terreurdaad.

Het hof houdt drie dagen zitting in de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam. Maandag staat in het teken van het bespreken van de gebeurtenissen, het horen van een deskundige over de betwiste terroristische motieven van F. en zijn persoonlijke omstandigheden.

Woensdagmiddag krijgen slachtoffers het woord. In de ochtend komen een psychiater en psycholoog de psychische problemen van F. duiden, waar ze een geactualiseerd rapport over schreven. De gedragsdeskundigen stelden eerder dat F. heeft gehandeld onder invloed van psychotische wanen. F. dacht dat hij werd achtervolgd door “duivelsaanbidders”.

Vrijdag komt het OM met de strafeis en houdt F.’s advocaat Job Knoester zijn pleidooi. Net als het OM tekende ook Knoester hoger beroep aan, omdat hij de opgelegde tbs-maatregel niet vindt passen bij F., als ongewenst vreemdeling. Bovendien is F. stateloos. In het RTL-programma Crime Desk legde Knoester uit dat dit betekent dat F. niet met verlof kan en daardoor niet meer vrijkomt.