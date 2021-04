Horeca wil snellere vaccinatie om open te kunnen

De horeca wil dat het kabinet vaart maakt met het vaccineren. Dan kan de horeca sneller helemaal open in plaats van gedeeltelijk, met alleen de terrassen open. Zondag zei het demissionaire kabinet na het Catshuisoverleg dat eventuele versoepelingen pas per 28 april mogelijk zouden zijn, mits de cijfers het toelaten. “Als je enige taak als overheid is het vaccinatiebeleid op orde krijgen en het is aan alle kanten één groot drama, dan kun je erop wachten dat je kunt blijven schuiven met data”, zegt horecaondernemer Johan de Vos uit Breda.

De Vos, ook voorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en woordvoerder van 65 horecaondernemers die al eerder gezamenlijk actie voerden tegen de coronamaatregelen, wil dat de overheid doet wat het belooft. Met een miljoen prikken per week zetten, zouden echt stappen gezet kunnen worden, denkt hij. Dan zou de horeca vanaf mei misschien alweer mensen binnen kunnen ontvangen, denkt hij.

Sneltesten aan de deur ziet De Vos niet zitten. “Mensen gaan niet voor een kop koffie of een lunch een staafje in hun neus laten duwen.” Daarnaast is volgens De Vos veel meer mogelijk dan nu gezegd wordt en kunnen horecazaken zich bijvoorbeeld met warmtekachels en parasols daarop inrichten. Hij sluit nieuwe acties niet uit, maar wil eerst de persconferentie van dinsdag afwachten. Ook wil hij weten wat er voor Koningsdag, op 27 april aanstaande, in het vooruitzicht wordt gesteld.

Herman Hell, eigenaar van een twaalftal horecazaken in Rotterdam, pleit ook voor snellere vaccinatie. “De hele maatschappij betaalt de onkunde van minister Hugo de Jonge. Vaccineren is niet alleen nodig om de economie weer open te stellen. Hij ziet de ernst van de situatie niet in. De Jonge heeft zelf gezegd dat het exponentieel uitmaakt hoe snel je vaccineert. Dan moet je juist zorgen dat je opschiet.”

Ook Maarten Hinloopen, voorzitter van KHN-afdeling Den Haag, noemt het vaccinatiebeleid een drama en wijst op het gebrek aan organisatie in het vaccineren. “We hebben een systeem dat niet functioneert tijdens een crisis, met allerlei verschillende GGD-afdelingen die hun eigen systeem en regels hebben.”

Volgens Hinloopen zijn er genoeg vaccins maar is het systeem dramatisch. “Ik heb nu al van twee mensen in mijn directe omgeving gehoord dat ze anderhalf uur bezig zijn geweest om een afspraak te maken. Elke week dat je langer wacht met een spuit in die arm weet je precies hoeveel mensenlevens dat kost.” Volgens Hinloopen ondermijnt de vaccinatiestrategie ook het draagvlak voor de coronamaatregelen.