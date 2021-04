Informateur Tjeenk Willink ontmoet maandag nieuwe Kamervoorzitter

Informateur Herman Tjeenk Willink spreekt maandagmiddag, om 15.00 uur, voor het eerst met de nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66). Vorige week sprak Tjeenk Willink alle leiders van partijen in de Tweede Kamer. Het is aan hem om te kijken of de vertrouwenscrisis op het Binnenhof op te lossen is.

Sinds 2012 heeft de Tweede Kamer de regie over de kabinetsformatie. Omdat de verkenning mislukte toen interne notities openbaar werden, vroegen de partijen Tjeenk Willink om informateur te worden. Hij moet kijken of het mogelijk is een regeringscoalitie te smeden met genoeg partijen.

De oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma waren na de eerste gespreksronde voornemens door te praten met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag. Hoe Tjeenk Willink na het gesprek met Bergkamp verdergaat, is nog niet bekend. Vorige week gaf hij aan dat het nog nog niet duidelijk is of het wantrouwen van partijen jegens Rutte de formatie van een kabinet in de weg staat. Rutte speelde een hoofdrol in de geklapte verkenning.

De voorman van de grootste partij zei dat hij met de oud-verkenners niet over het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had gesproken, terwijl uit het verslag bleek dat de kritische christendemocraat wel degelijk aan de orde kwam in dat gesprek. Rutte overleefde een moeizaam Kamerdebat maar net, en beloofde hard te werken om het vertrouwen in hem te herstellen. De voltallige oppositie heeft het vertrouwen in hem opgezegd, en verschillende partijen zeggen expliciet niet in zee te willen met de VVD-leider.

Bergkamp werd vorige week verkozen tot de nieuwe Kamervoorzitter. Zij volgt PvdA’er Khadija Arib op.