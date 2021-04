‘Meer aandacht voor gezonde lucht voor gezondheid kinderen’

Er moet meer aandacht komen voor gezonde lucht omdat de gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid van kinderen niet te overzien zijn. Die dringende oproep doet een coalitie van onder meer het Longfonds, Long Alliantie Nederland en tientallen (kinder)longartsen, verpleegkundigen, huisartsen, milieu-artsen, sociaal geneeskundigen en vooraanstaande wetenschappers aan het nieuwe kabinet.

“Zelfs al in de baarmoeder lopen kinderen gezondheidsschade op door luchtvervuiling. Vieze lucht maakt ziek, jaarlijks overlijden minimaal 12.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. “Nu hebben we de kans om daar iets aan te doen. Laat onze kinderen vrij ademen. Daar hebben ze recht op.”

De impact van luchtvervuiling op kinderen is volgens de coalitie enorm. Kinderen die opgroeien in vervuilde lucht ontwikkelen vaker astma. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen is het ontstaan van die ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Recent onderzoek toont aan dat de longen van kinderen die meer vervuilde lucht inademen, minder goed groeien. Zij hebben op hun zestiende een lagere longfunctie dan kinderen die opgroeien in relatief schonere lucht, aldus de coalitie.

Longfonds en Long Alliantie Nederland lanceren samen met een brede coalitie (kinder)longartsen, huisartsen en andere zorgverleners en wetenschappers maandag het manifest voor gezonde lucht. “Wij doen een dringende oproep aan het aanstaande kabinet om een nieuwe impuls te geven aan gezonde lucht. Verbind de noodzaak van het realiseren van gezonde lucht met de opgaven voor bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en de stikstofproblematiek en voorkom gezondheidsschade door luchtvervuiling. En stel daarvoor een speciale gezant voor gezonde lucht aan”, zegt Rutgers.