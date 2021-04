Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw gestegen. In totaal zijn nu 2582 patiënten met Covid-19 opgenomen, 65 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 794 op de intensive care, een toename van zes patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1788 coronapatiënten. Dat zijn er 59 meer dan zondag. Toen nam het aantal opgenomen patiënten toe met 26. In de drie dagen daarvoor nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen juist af, met in totaal 67.