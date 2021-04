Meerdere ziekenhuizen steunen oproep heropenen terrassen

De oproep van de burgemeesters van grote steden om terrassen te heropenen, krijgt bijval van ziekenhuizen. Lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centra (UMC) Mark Kramer is het eens met hun dringende verzoek om de buitenruimten gereguleerd te heropenen. Eerder liet de bestuursvoorzitter van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis al weten dat hij de oproep van de burgemeesters steunt.

De burgemeesters reageerden met hun oproep op het nieuws dat het kabinet de versoepelingen van de coronamaatregelen minstens een week uitstelt, tot 28 april in plaats van 21 april.

“In de grote parken zitten mensen nu dicht op elkaar”, zegt Kramer. “Het is beter om de terrassen weer te openen, mits gemeenten goed letten op de handhaving van de coronamaatregelen. Ik geef de burgemeesters gelijk. Nu is de drukte niet te reguleren.” Volgens de internist is de druk onverhoopt hoog in het Amsterdam UMC ziekenhuis. Hij ziet daarom geen mogelijkheid voor andere versoepelingen. “De enige uitweg uit deze ellende is vaccineren, vaccineren, vaccineren. Tot die tijd moeten we de tanden op elkaar zetten.”

Ook het Medisch Spectrum Twente in Enschede sluit zich bij de burgemeesters aan. “De zorg is belangrijk, maar niet de enige factor waar de regering rekening mee moet houden”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. “Mensen hebben het nodig om elkaar te ontmoeten. Het is beter als dat op een veilige, gecontroleerde manier kan.”

Eerder liet Maurice van den Bosch, voorzitter Raad van Bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam, op Twitter weten dat hij vindt dat “beheerste openstelling van buitenruimten juist kan helpen om besmettingen te voorkomen, omdat zo ongeregelde samenkomsten tegen worden gegaan.”

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), Ad Melkert, zei in het NOS Radio 1 Journaal dat het kabinet een zinvol besluit heeft genomen met het uitstel van versoepelingen. “Het is een verstandig besluit van het kabinet om de versoepelingen minstens met een week uit te stellen. In andere landen om ons heen wordt gesproken van half mei, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Maar daar zijn ze al verder met de vaccinatiecampagne. Dat is cruciaal”, vindt Melkert.