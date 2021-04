OM eist straffen tegen minderjarige ‘pedohunters’

Het Openbaar Ministerie heeft maandag werkstraffen en voorwaardelijke jeugddetentie geëist tegen twee minderjarige jongens uit Arnhem en Velp. De twee zouden in oktober vorig jaar betrokken zijn geweest bij zogenoemde ‘pedohuntzaken’ in Arnhem. In die maand waren er tien van zulke voorvallen in de stad. Bij de laatste pedohuntzaak werd een 73-jarige Arnhemmer op straat zo zwaar mishandeld dat hij aan de gevolgen daarvan overleed.

Kort na de fatale mishandeling pakte de politie in totaal tien grotendeels minderjarige verdachten op. Zij maakten in wisselende samenstelling afspraakjes met mannen via een chatsite. Als de mannen op de afgesproken plek kwamen opdagen werden ze mishandeld. De groepjes jongens hadden daarbij niet altijd de juiste persoon te pakken, aldus het OM. Vorig najaar stonden de zelfbenoemde pedojagers in heel Nederland in de belangstelling.

Het OM eiste maandag tegen een 17-jarige Arnhemse jongen een werkstraf van 60 uur en vier weken voorwaardelijke jeugddetentie, omdat hij in het Arnhemse Sonsbeekpark samen met anderen iemand mishandelde. Deze jongen zou ook begeleiding van de jeugdreclassering moeten krijgen, vindt het OM. Een 17-jarige uit Velp zou 40 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke jeugddetentie moeten krijgen. Deze jongen filmde een andere mishandeling in het Sonsbeekpark. Een 18-jarige Arnhemmer is maandag meteen vrijgesproken, omdat hij wel bij een incident op de Rijnkade was, maar niks heeft gedaan.

Dinsdag en woensdag behandelt de rechtbank in Arnhem de zaken van de vijf jongens die verdacht worden van de fatale mishandeling van de 73-jarige man. Twee andere jongens komen pas na de zomer voor de rechter, omdat de rapportages over hun persoonlijkheid nog niet klaar zijn. Omdat vrijwel alle verdachten minderjarig zijn, verlopen de rechtszaken bijna helemaal achter gesloten deuren.