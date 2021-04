Rechtbank doet uitspraak in strafzaak fipronilaffaire

De twee hoofdverdachten in de zogeheten fipronilaffaire horen maandagmiddag het oordeel van de rechtbank in Zwolle. In de zomer van 2017 werden bij pluimveehouderijen miljoenen eieren vernietigd nadat er het bestrijdingsmiddel fipronil in bleek te zitten.

Fipronil is een insecticide dat niet gebruikt mag worden bij de productie van voedingsmiddelen. Volgens het Openbaar Ministerie is de affaire een van de grootste fraudes in de Nederlandse voedselindustrie. Tegen de 35-jarige Martin van de B. uit Barneveld en de 28-jarige Mathijs IJ. uit Nederhemert is twee jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk geëist. Het OM meent dat de twee met hun stalreinigingsbedrijven ChickFriend en ChickClean de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht.

Het duo maakte stallen schoon en bestreed met veel succes bloedluis bij kippen. Bloedluizen zuigen bloed uit kippen en verzwakken de dieren. Pluimveehouders zoeken al decennia naar een oplossing voor dit probleem. Vanaf 2016 boden Van de B. en IJ. een oplossing. Zelf zeggen ze nooit geweten te hebben dat in hun schoonmaakmiddel fipronil zat. Hun middel werd door een Belgische leverancier gemengd. Deze Patrick R. staat in eigen land terecht.

In de zomer van 2017 kwam de hele sector plat te liggen na de ontdekking van de insecticide in eieren. Een paar miljoen met fipronil besmette kippen werden geruimd. Tegen de bedrijven ChickClean en ChickFriend zijn in de strafzaak boetes van 25.000 euro geëist. Naast de celstraf wil het OM dat de heren drie jaar lang niet in de agrarische sector mogen werken. De schade voor de pluimveesector wordt op tientallen miljoenen euro’s geschat. Ruim honderd pluimveehouders stelden afgelopen jaar met succes via een civiele procedure in de rechtbank in Arnhem het duo aansprakelijk.