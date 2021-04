Student startup Newleaf brengt kinderboek uit over duurzaamheid

Janneke, Jort, Luke, Thomas en Nienke, allemaal tweedejaarsstudenten commerciële economie aan Hogeschool in Leiden, kregen dit jaar de opdracht een eigen bedrijf op te richten. Wat vinden ze alle vijf belangrijk en hebben ze met elkaar gemeen? Duurzaamheid. Op school hebben ze daar te weinig van meegekregen, dus hebben ze een kinderboek geschreven: Tommy op wereldreis. De boodschap van het boek? Alle kleine beetjes helpen.

Het zijn de kinderen die straks met onze generatie het verschil kunnen gaan maken, aldus Janneke. “Ouders zeggen weleens dat je niet te lang onder de douche moet staan, maar op school is er niet echt een les over duurzaamheid. Daarom wilden we iets maken voor kinderen. Het boek gaat over Tommy het ijsbeertje, dat op de Noordpool woont. De ijskappen smelten langzaam en Tommy wil hier iets aan doen. Hij maakt een wereldreis om zo niet alleen de wereld te ontdekken, maar ook om nieuwe vriendjes te maken. Aan het einde van elk hoofdstuk geven we de lezers iets mee, een opdracht, zodat ze leren dat ze zelf iets kunnen doen.”

Restjes eten bewaren, boompjes planten, waterkraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen, plastic flessen wegbrengen, de fiets gebruiken, verwarming lager draaien; zo maar een greep uit de tips die in het boek gegeven worden. “Zo leren kinderen op een speelse en niet strenge manier dat ze mee kunnen helpen.” Janneke en Nienke hebben de tekst geschreven, in samenwerking met kinderboeken schrijfster Fiona, en gaan over de marketing. Jort en Luke ontfermen zich over de financiën. Thomas is er later bijgekomen en springt overal bij. Pien Duynstee heeft de tekeningen gemaakt.

Startup Newleaf is inmiddels een feit en het boek is nu verkrijgbaar, volledig in eigen beheer door het vijftal uitgegeven. Een officieel bedrijf zijn ze nog niet, want het produceren van het boek maakt onderdeel uit van een studie opdracht. Het ondernemen smaakt wel naar meer. “Ik dacht eerst: waar begin ik aan, dit is niks voor mij, want ik ben geen ondernemend type. Inmiddels heb ik wel de smaak te pakken. Ik vind het heel leuk dat het product er is en dat het een succes is. En dan heb je het ook nog zelf gemaakt. We gaan nu boekhandels benaderen om te kijken of ze willen samenwerken.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Sowieso voor de mensen om mij heen. Ik heb een heel lief huis met twintig huisgenoten en mijn familie, dat is al genoeg om voor op te staan. Zij geven mij veel energie. Daarnaast probeer ik steeds meer met mijn studie me te focussen op hoe ik ervoor kan zorgen dat de wereld een stukje beter wordt. Ik denk na over wat mijn rol hierin kan zijn.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Nu vooral de startup, daar gaat al mijn tijd in zitten. Door het maken van het boekje denk ik meer na over wat ik zelf aan duurzaamheid kan doen en hoe ik daarop kan letten. Ik merk dat je door het doen of juist niet doen van simpele dingen al een bijdrage kan leveren. Ik ga straks stage lopen en zoek een plek die zich daarmee bezig houdt.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als student/startup ondernemer?

“Ik probeer een ondersteunend ritme aan te houden, dus niet te laat gaan slapen. Ik ga meestal rond twaalf uur naar bed. Ik sport veel. Nu doe ik workouts op mijn kamer, omdat ik nergens naartoe kan. Ik eet gezond en wissel studie en leuke dingen doen met elkaar af. Ik wil niet dat ik aan het einde van de dag denk: Sjeezus, wat ben ik aan het doen? Het moet wel een beetje leuk blijven.”

Wat deed je als kind graag?

“Ik zong graag en zat op zangles. Dat vond ik fantastisch. Ik heb weleens meegedaan aan een musical auditie. Dan werd ik het niet, maar ik vond het wel heel leuk. Ik speelde hockey en in de zomer gingen we zeilen. Verder sprak ik graag af met vriendinnetjes.”

Wat is je vaste ochtendritueel?

“Vandaag ben ik om acht uur opgestaan. Dan ga ik eerst even sporten om mijn hoofd leeg te maken en om zo de dag goed te beginnen. Dan ga ik ontbijten met of zonder huisgenoten, en vervolgens douchen en klaar zitten om aan een nieuwe dag te beginnen.”

Wat heb je geleerd van het afgelopen jaar?

“Ik denk om alles in brokken te zien en het leven dus ook in stukjes tot me te nemen. Niet alles tegelijk willen doen en kijken wat er nu belangrijk is om te doen. Dus alles in stukjes. Het coronajaar heeft me geleerd om meer van de kleine dingen te genieten, zoals weer iets met een vriendin samen iets doen. Ik vind het zo fijn dat ik weer mensen kan zien, en samen kan gaan wandelen. Dat maakt me nu heel gelukkig.”

Waarvoor bellen mensen jou op?

“Ik denk voor een gezellig kletsje of een goed advies, bijvoorbeeld over vriendschappen of relaties, dat soort dingen. Iemand wil dan weten wat ik zou doen in een bepaalde situatie en wat handig is qua reactie.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik vrij makkelijk ben, als in flexibel. Ik pas me makkelijk aan, ook in het werken met zo’n groep. Mensen om mij heen vinden dat ik humor heb.” Dan volgt er een stilte. Het blijft een lastige vraag, terwijl er altijd zoveel is om te waarderen. Zo ook aan Janneke. “Ik ben heel open en positief over de toekomst. Ik leg makkelijk contact.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Mijn eigen moeder, die kan heel goed advies geven en ze weet ook precies wat bij welke situatie handig is om te doen en wat ik nodig heb. En als ik de mist inga, zegt ze: Jan, hier zat je even fout. Dus ja, ik zou haar als mentor kiezen. Ze staat voor eerlijkheid en oprechtheid en dat heb ik van haar meegekregen. Dat vind ik speciaal, want er zijn genoeg mensen die daar minder waarde aan hechten.”

Vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Eten van Ottolenghi, Israëlisch eten. Ik zou dan willen eten met mijn familie en vriendinnen, en dan gaan we het hebben over alle mooie en leuke momenten in het leven.” Kan je een voorbeeld geven? “Ik heb eerst twee jaar andere studies gedaan. Dat lukte allemaal niet. Toen ging ik commerciële economie doen en dit is een omslag in mijn leven geweest. Ik doe nu iets waar ik echt achtersta. Iedereen om mij heen heeft mij toen heel erg bijgestaan.”

Is er nog iets wat je wil zeggen?

“Koop ons boek en kijk op onze website. Ik hoop dat iedereen heel enthousiast wordt van ons idee.”